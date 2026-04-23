Губернатор Олег Мельниченко отправил в отставку правительство Пензенской области

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко распустил региональное правительство. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале по итогам внеочередного заседания.

23 апреля глава региона подписал указ об отставке кабмина. Решение принято в связи с необходимостью повысить исполнительскую дисциплину и качество реализации задач. «Региону нужны эффективные управленческие решения, высокая ответственность и современный подход к работе по каждому направлению», — сказал господин Мельниченко.

До назначения новых министров старый состав продолжит работать в статусе временно исполняющих обязанности. Губернатор также поручил провести детальный анализ работы каждого ведомства. Те, кто докажет профессионализм и результативность, сохранят свои посты.

Нина Шевченко