За пропаганду нетрадиционных отношений жителю Астрахани грозит до 6 лет колонии

В Астраханской области возбуждено уголовное дело об участии в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Следствие подозревает в преступлении жителя Астрахани 1990 года рождения, который администрировал в интернете паблик, пропагандирующий нетрадиционные отношения. Об этом сообщили в региональной полиции.

Астраханца отправили в СИЗО по делу об экстремизме за паблик

Фото: Астраханская полиция

Фото: Астраханская полиция

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму регионального УМВД вычислили астраханца, который в социальных сетях распространял материалы общественного объединения, запрещенного на территории РФ. По данным силовиков, с 2013 по 2025 год фигурант создал и администрировал интернет-сообщество, в котором размещались фото, видео и информация, направленная на пропаганду нетрадиционных ценностей. Согласно заключению экспертизы, контент размещался без маркировки с указанием возрастного ценза, что делало его доступным в том числе для детей.

Астраханец находится в СИЗО. Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

Марина Окорокова