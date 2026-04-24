Аттестация для министров

Отставка правительства Пензенской области оказалась плановой процедурой. Политолог Анатолий Бодров связал решение губернатора Олега Мельниченко с электоральным циклом. Глава региона, по мнению эксперта, воспользовался правом перенести сроки полномочий министров и теперь займет позицию стороннего наблюдателя. Собеседник «Ъ-Средняя Волга» уверен: Олег Мельниченко будет лишь проверять, как подчиненные выполняют поручения.

Фото: t.me / omelnichenko

Решение губернатора Пензенской области Олега Мельниченко об отставке регионального кабмина связано с выборами в сентябре. Такое мнение высказал политолог Анатолий Бодров в разговоре с «Ъ-Средняя Волга».

23 апреля глава региона подписал указ об отставке правительства, обосновав это повышением исполнительской дисциплины. Господин Мельниченко считает, что региону необходимы современные управленческие подходы. Сегодня региональные министры все еще остаются на постах, но уже с приставкой и.о. За несколько дней до этого, 20 апреля, президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Олегом Мельниченко. Губернатор доложил президенту о социально-экономических успехах региона — росте ВРП, зарплат, инвестиций и урожайности, — а также анонсировал строительство нового аэропорта. Господин Путин одобрительно комментировал показатели, что эксперты расценили как поддержку Олега Мельниченко перед возможным выдвижением на второй срок.

Господин Бодров отметил, что решение губернатора об отставке регионального кабмина не связано с утратой доверия или ликвидацией правительства. Эксперт пояснил, что у министров заключены срочные договоры, срок действия которых истекает в конце сентября — ровно через пять лет после вступления господина Мельниченко в должность губернатора. Глава региона воспользовался своим правом сократить срок полномочий кабинета министров, что является законной и нормальной процедурой, считает Анатолий Бодров.

Олег Мельниченко сообщал, что поручил провести детальный анализ работы каждого ведомства. Он заявил, что в новом составе правительства останутся те министры, которые продемонстрируют свой профессионализм, результативность и ответственное отношение к делу. Политолог подтвердил, что таким образом губернатор дает действующим главам ведомств карт-бланш: у них есть возможность проявить себя в ближайшие месяцы и доказать, что они готовы работать с губернатором в следующем созыве. Это своеобразная проверка, организованная главой региона.

Политолог Анатолий Бодров также обратил внимание на практический аспект: теперь у господина Мельниченко появляется возможность освободить любого министра без формулировки «утрата доверия» — достаточно просто завершить его полномочия. «Он всю ответственность за экономику перекладывает на министров, оставив за собой роль аудитора. Если что-то не так, он их просто освободит, и все одним росчерком пера», — считает собеседник «Ъ».

Вчера в анонимном Telegram-канале появилась версия, связывающая кадровые решения с конфликтом вокруг Ахунского соснового бора. Ранее «Ъ» сообщал, что Минприроды РФ отклонило инициативу пензенского минлесхоза во главе с Ришатом Алтынбаевым изменить режим охраны памятника природы «Ахунский сосновый бор» — в частности, снять запрет на проезд автомобилей и квадроциклов вне дорог с твердым покрытием. Проект вернули на доработку. Тогда же областные власти подготовили проект охранной зоны «Ахунов», который, по мнению экологов, фактически легализует строительство коттеджных поселков на этой территории.

Анатолий Бодров уверен, что губернатор Олег Мельниченко не стал бы отправлять в отставку все правительство из-за одного министра лесного хозяйства. Эксперт отметил, что указ главы региона никак не связан с Ахунами. «Это не проблема одного дня, не проблема Алтынбаева и тем более правительства. По этой теме (Ахунский бор) будет еще очень много споров», — сказал собеседник.

Что касается характеристики господина Мельниченко, политолог считает, что нынешний губернатор не хозяйственник и не политик. «Вся его биография была сопряжена с тем, что он занимал должности, которые требовали контролирующего функционала, он определяет направление, назначает ответственных и потом просто спрашивает с них. Он аудитор. Ходит и проверяет: ты выполнил, не выполнил. Выполнил — молодец. Не выполнил — может поругать», — прокомментировал господин Бодров.

Эксперт также отмечает умение Олега Мельниченко чувствовать аудиторию: на молодежных или патриотических мероприятиях он использует соответствующую символику — от красного галстука, когда идет на встречи ВЛКСМ, до камуфляжа, когда встречается по линии СВО. Политолог напомнил, что в прошлом губернатор был помощником депутата от КПРФ Виктора Илюхина (в 1997–2001 годах).

Нина Шевченко