Саратовским студентам начнут давать по 200 тысяч рублей за рождение ребенка

В Саратовской области вводится новая мера поддержки студенческих семей — единовременная выплата 200 тыс. руб. при рождении ребенка. Подробнее ее обсудили в областной думе на заседании комитета по социальной политике.

Министр труда и социальной защиты Денис Давыдов сообщил, что законопроект разработан в рамках нацпроекта «Семья» и региональной программы повышения рождаемости на 2024–2030 годы. Выплату предлагают предоставлять на каждого ребенка, родившегося с 1 января 2026 года.

Она будет назначаться независимо от дохода семьи и получения других пособий. Главное условие: оба родителя (или единственный родитель) не старше 36 лет и учатся в колледжах или университетах Саратовской области. Академический отпуск не будет препятствовать получению новой меры социальной поддержки. Кроме того, эта выплата не будет учитываться в доходе семьи при предоставлении иных мер соцподдержки, предусмотренных законодательством области.

Выплата будет осуществляться на условиях софинансирования из федерального бюджета. Дополнительных средств из регионального бюджета не потребуется.

Законопроект вынесен на очередное заседание думы для принятия в двух чтениях.

Татьяна Смирнова