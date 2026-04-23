Обвиняемому в убийстве камышинского судьи Ветлугина грозит до 23 лет колонии

Гособвинение запросило 23 года колонии строгого режима Сергею Кибальникову, которого обвиняют в убийстве федерального судьи Василия Ветлугина (п.п. «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Также прокурор просит ограничить фигуранту свободу на полтора года после выхода из ИК и назначить штраф в размере 180 тыс. руб. Оглашение приговора состоится 29 апреля в 14:00, сообщили «Ъ-Средняя Волга» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

Ранее подсудимый полностью признал вину. Господину Кибальникову также инкриминируют уничтожение имущества, переделку оружия и незаконный оборот боеприпасов (ч. 2 167, ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 223 УК РФ).

Трагедия произошла 14 августа 2025 года у здания Камышинского городского суда. По версии следствия, Сергей Кибальников подкараулил судью после работы, выстрелил ему в спину из переделанного карабина «Сайга», после чего нанес ему несколько ножевых ранений. По словам обвиняемого, причиной убийства была ревность: он подозревал свою супругу Елену Кибальникову, секретаря Камышинского райсуда, в романе с Василием Ветлугиным.

Госпожа Кибальникова в суде больше не работает. Ее супруга задержали на месте происшествия, сопротивления он не оказывал. В ноябре Центральный районный суд Волгограда оставил обвиняемого в СИЗО до конца года, в 26 декабря материалы дела передали в облсуд. Дело рассматривает судья Виктория Плотицына.

