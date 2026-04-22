Пензенца, напавшего на главу районной администрации Помогайбо, осудили на 2 года

К двум годам колонии-поселения приговорен мужчина, который в прошлом году напал на главу администрации Каменского района Пензенской области Александра Помогайбо. Ранее было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда средней тяжести (п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ), сообщает ТАСС.

В конце августа 2025 года 41-летний осужденный в ходе конфликта несколько раз ударил металлической трубой главу муниципалитета. Чиновника госпитализировали в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом лопатки. В Telegram-канале правительства региона сообщалось, что господин Помогайбо подвергся нападению во время объезда Каменки.

По данным следствия, глава администрации Каменского района пытался добиться от фигуранта соблюдения правил городского благоустройства. Госслужащий требовал от пензенца устранить нарушения на участке, который прилегает к домовладению осужденного.

Помимо отбывания наказания, суд приговорил пензенца к штрафу в 150 тыс. руб. за компенсацию морального вреда чиновнику. Приговор в силу не вступил.

Марина Окорокова