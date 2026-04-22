Дареным трубам в дыры посмотрят

Собственники сетей водоснабжения и водоотведения в Марксе решили отказаться от коммунальной инфраструктуры и передать имущество на баланс района. Соответствующее письмо направил гендиректор ООО «Волга» главе района Вере Прохоровой. Также от объектов по той же схеме отказывается банкротящийся ООО «Водоканал». В администрации сообщили, что прежде им нужно провести техническое обследование объектов, чтобы узнать, в каком они состоянии. Ранее спор с участием коммерческих структур, связанных с бывшим главой района Юрием Моисеевым, дошел до Верховного суда.

Администрация Марксовского района готовится принять сети водоснабжения и водоотведения от коммерческих фирм, связанных с экс-главой района и бывшим топ-менеджером ГК «Ренова» Юрием Моисеевым. Главе района Вере Прохоровой поступило письмо от генерального директора ООО «Волга» Олега Заславского с предложением забрать 51 коммунальный объект в муниципальную собственность.

В администрации Марксовского района на запрос «Коммерсантъ — Средняя Волга» прокомментировали, что прежде чем принимать сети в собственность, нужно установить, в каком состоянии находятся эти объекты. «Окончательное решение будет принято после получения информации о техническом состоянии планируемых к передаче объектов коммунальной инфраструктуры», — сообщил замглавы Марксовского района Айдархан Актаев.

Кроме того, еще семь объектов комплекса водоотведения собирается передать ООО «Водоканал» в рамках процедуры банкротства. По ним также планируется провести проверку состояния и возможность их эксплуатации.

Имущественный комплекс включает в себя 20 артезианских скважин, ряд водопроводных сетей, водонапорные башни, резервуары, насосные станции, лаборатории, коллекторы, очистные сооружения и подстанции. Инфраструктура расположена на территории Марксовского района и обслуживает целый ряд населенных пунктов, включая райцентр.

Примечателен тот факт, что ранее указанные сети водоснабжения пытались изъять из частной собственности через суды, но коммерческие предприятия выступали против. Прокуратура Саратовской области заявляла о незаконной приватизации марксовского Водоканала. Истцом также выступал региональный комитет по управлению имуществом. Среди ответчиков указана администрация Марксовского района региона, пять муниципальных образований, ИП Елена Емелина, а также три коммерческие структуры: ООО «Водоканал», ООО «Волга» и ООО «Водоканал-Плюс».

Хронология попадания коммунальных объектов в частные руки такова: в 1997-1998 годах имущество было передано ГУП «Водоканал Марксовского района» — дочернему предприятию ГУП «Саратовводоканал». В 2005 году администрация Марксовского района изъяла у ГУП имущество и передала его вновь созданным МУПам «Марксводоканал», «Водоканал», которые в тот момент уже находились в процедуре банкротства, что закон прямо запрещает, выяснила прокуратура в ходе легшей в основу иска проверки.

В рамках конкурсных процедур коммунальный комплекс был поделен и продан с торгов. В 2011 году имущество купили по существенно заниженным, как считает надзорное ведомство, ценам — 27 объектов ушли по цене в 1,5 млн руб. Новыми собственниками стали ООО «Водоканал-Плюс», ООО «Водоканал», ООО «Волга» и ИП Елена Емелина.

Спустя время после перехода объектов в собственность разных юрлиц жители Марксовского района стали жаловаться на регулярные отключения воды, плохой напор и примеси. Коллективные обращения направлялись в администрацию президента, Госдуму, генпрокурору РФ Игорю Краснову и председателю СКР Александру Бастрыкину. В феврале 2026 года Марксовский район с визитом посетил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. СМИ по итогам актива сообщали, что региональные власти выделят Марксу 60 млн руб. на водоснабжение в 2027 году, но только если сети перейдут в муниципальную собственность.

«Анализ материалов свидетельствует о недобросовестности участников правоотношений и направленности действий на вывод „ликвидных“ активов в собственность определенных лиц», — заявил в решении судья Арбитражного суда Саратовской области Кирилл Елистратов.

Судебная инстанция приняла доводы прокуратуры об аффилированности участников приватизации. Выяснилось, что Юрий Моисеев, который был главой Марксовской администрации с 2006 по 2012 годы, приходится родственником соответчице Елене Емелиной и соучредителю ООО «Волга» Марине Емелиной. Стоит отметить, что сейчас Юрий Моисеев находится в Рязани под стражей по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере, совершенном организованной группой.

Арбитражный суд Саратовской области в августе 2024 года удовлетворил требования прокуратуры и указал, что дробление единого имущественного комплекса привело к сбоям в работе системы. Ответчики обжаловали решение в 12-м арбитражном апелляционном суде, и тот встал на сторону коммерческих структур.

Далее последовали кассационные жалобы в Арбитражный суд Поволжского округа (Казань) от прокуратуры Саратовской области и администрации Марксовского района. Кассация частично отменила решение 12 ААС и направила дело туда же на новое рассмотрение, судебные разбирательства в апелляционной инстанции продолжаются до сих пор. Причем они касаются лишь той инфраструктуры, которая прежде находилась на балансе сельских муниципальных образований района, а все остальное окружной суд оставил в упомянутых частных руках.

Кроме того, в 2025 году спор о коммунальной инфраструктуре дошел до Верховного суда РФ. Жалобу подало правительство Саратовской области. ВС РФ, однако, отказал в рассмотрении жалобы из-за отсутствия документов, свидетельствующих о переходе объектов водоснабжения и водоотведения из муниципальной собственности в собственность области в 1998 году.

Ольга Симонова