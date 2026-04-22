В Саратовской области утвердили уполномоченного по правам человека

Ольга Николайченко утверждена на должности уполномоченного по правам человека на заседании Саратовской областной думы. По итогам тайного голосования пять депутатов воздержались. Ранее ее кандидатуру одобрила Татьяна Москалькова.

Зампред Саратовской областной думы Сергей Овсянников (ЕР) представил кандидата на пост омбудсмена. Ольга Николайченко — доцент кафедры гражданского процесса Саратовской государственной юридической академии, кандидат юридических наук, доцент, не состоит в политических партиях. Ее кандидатуру выдвинула группа депутатов-единороссов. Также ее поддержал комитет по государственному строительству и местному самоуправлению.

В своей программе госпожа Николайченко перечислила основные направления работы. Среди них: прием и рассмотрение обращений граждан, соблюдение их прав; взаимодействие и сотрудничество с депутатами, госорганами и институтами гражданского общества; мониторинг и совершенствование регионального законодательства; правовое просвещение граждан. Она обещает построить работу на опережение в обеспечении защиты прав и свобод, а не дожидаться, когда поступит обращение от потерпевшего гражданина.

Депутаты спросили, как решать проблему с ресурсоснабжающими организациями, которые недобросовестно выполняют свои обязанности, а также выставляют завышенные платежи. Кандидат ответила, что совместная работа, конструктивный диалог депутатского корпуса, представителей органов государственной муниципальной власти поможет найти решение без необходимости побуждать граждан самостоятельно отстаивать свои права.

Прозвучал вопрос относительно блокировок интернета: где проходит граница между государственной безопасностью и конституционными правами граждан? Ольга Николайченко ответила, что права отдельного гражданина заканчиваются там, где начинаются права общества. Она обещала взять этот вопрос на рассмотрение.

По поводу работы Почты России госпожа Николайченко согласилась, что вопрос актуальный для граждан, она обещала выезжать в муниципальные районы и на месте выяснять проблемы. Кандидат считает, что совместно с муниципалитетом можно найти решение.

В 2024–2025 годах в приемную ЛДПР Саратовской области поступило более 40 жалоб на работу отделений Почты России. Основные проблемы: нехватка почтальонов и операторов, неудобный график работы (1–3 дня в неделю), грубость сотрудников и неисправное оборудование.

В результате тайного голосования кандидатура Ольги Николайченко на должность была одобрена депутатами. С 24 марта 2021 года этот пост занимала Надежда Сухова.

Татьяна Смирнова