В Саратовской области многодетным семьям компенсируют обучение в вузах

Многодетные семьи в Саратовской области получат компенсацию половины стоимости обучения в вузах. Законодательную инициативу поддержали на заседании облдумы.

Министр труда и социальной защиты Саратовской области Денис Давыдов напомнил, что с 2023 года многодетным семьям компенсируют 50% расходов на платное очное обучение в колледжах региона. Деньги идут из областного бюджета. Новый законопроект расширяет эту меру. Компенсацию в 50% хотят давать и на платное обучение в вузах. При этом форма обучения значения не имеет.

Эту меру поддержки вводят благодаря нацпроекту «Семья». Предполагается софинансирование из федерального бюджета.

Также законопроект предлагает не учитывать компенсацию в доходах семьи при предоставлении других мер социальной поддержки, предусмотренных региональным законодательством.

Господин Давыдов сообщил, что с начала действия этой меры поддержки компенсацию получили более чем 2,9 тыс. многодетных семей на почти 3 тыс. детей. Предлагаемое количество детей, на которые компенсация будет представлена в 2026-2028 годах, увеличится еще на тысячу.

Законопроект поддержан депутатами.

Татьяна Смирнова