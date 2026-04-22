В Саратове до 14 лет дали участникам ОПС, похитившим у бизнесменов более 21 млн

Кировский районный суд Саратова назначил 41 участнику организованного преступного сообщества (ОПС) лишение свободы от трех с половиной до 14 лет. Фигуранты в возрасте от 26 до 50 лет признаны виновными в создании преступного сообщества (ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в региональной прокуратуре.

Как установило следствие, в январе 2020 года 38-летний организатор сформировал структуру, в которую вошли четыре руководителя подразделений и 36 рядовых участников. Они разработали схему хищения средств у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по всей России. Сотрудники колл-центра под видом деловых предложений убеждали бизнесменов участвовать в якобы проводимых торгах, а затем — приобретать сертификаты соответствия через подконтрольные организации. При этом документы не требовались, а сами торги не проводились.

В период с 28 января 2020 года по 29 марта 2023 года участники сообщества похитили более 21 млн рублей.

Согласно сайту суда, семерым участникам ОПС — Антону Воронину, Марии Гоголевой, Антону Калабуну, Размику и Сереже Назарянам, Михаилу Титкинку и Александру Хвостикову — также инкриминируют легализацию денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Помимо отбывания наказания в колониях общего и строгого режима, суд назначил фигурантам дополнительное ограничение свободы на срок от полутора до двух лет, а также штрафы от 1,2 до 4 млн руб. Восьми осужденным женщинам предоставлена отсрочка приговора до достижения их детьми 14 лет. Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме.

Нина Шевченко