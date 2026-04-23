Пензенца подозревают в убийстве матери и годовалого ребенка в Рязанской области

Уголовное дело об убийстве двух лиц, в том числе ребенка, возбуждено в Рязанской области (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе центрального аппарата СК.

Согласно следствию, ночью 23 апреля в одном из домов в поселке Кадом нашли тела 26-летней жительницы и ее годовалого сына. Зафиксированы признаки насильственной смерти.

По предварительным данным, убийство совершил пьяный 29-летний мужчина на фоне бытового конфликта. Жертвам нанесены множественные колюще-режущие удары. Подозреваемый скрылся с места преступления, сообщили в рязанской прокуратуре.

По информации Telegram-каналов, речь идет о жителе Пензенской области. Сообщается, что он познакомился с девушкой в интернете и приезжал на вахту в Рязанскую область.

Нина Шевченко