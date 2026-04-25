ВЭБ.РФ профинансировал поставки 62 трамваев и 21 электробуса в Волгоград
В Волгоград поступило 62 новых трамвая и 21 электробус в рамках правительственной программы модернизации городского электротранспорта. К апрелю 2026 года финансирование проекта в полном объеме обеспечила госкорпорация ВЭБ.РФ, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Фото: Администрация Волгограда
Весь подвижной состав уже выведен на линии, включая маршрут скоростного трамвая и маршрут №2. Поездку на обновленной технике лично проинспектировал глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, который в пятницу находился в регионе с рабочей поездкой.
Параллельно продолжается реконструкция тяговых подстанций, необходимых для преобразования напряжения для трамваев, а также укладка путей. Общий бюджет проекта составил 11,99 млрд руб. Из них 3 млрд руб.— кредитные средства ВЭБ.РФ, оставшиеся 8 млрд руб.— федеральный капитальный грант.
По словам господина Шувалова, в планах также завершить укладку около 14 км путей и обновить трамвайное депо.