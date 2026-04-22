В районах Саратовской области нет средств содержать объекты водоснабжения

В муниципальном образовании Духовницкого района Саратовской области не на что содержать артезианские скважины, поэтому их решили передать в областную собственность. После дискуссии соответствующее решение было поддержано большинством депутатов на заседании облдумы.

Министр Саратовской области-председатель комитета по управлению имуществом Екатерина Лавренко сообщила, что правительство области рассмотрело предложение сельского совета Дмитриевского муниципального образования Духовницкого района о передаче из муниципальной собственности объектов водоснабжения (артезианских скважин, расположенных в селах Дмитриевка, Озерки) в областную собственность. На местном уровне финансово сложно содержать объекты. Скважины предлагается закрепить за предприятием «Облводресурс», в котором согласны с таким решением.

Содержать переданное имущество планируется за счет абонентской платы по установленным тарифам на водоснабжение, утверждаемых для саратовского предприятия.

Депутатов интересовало, будут ли и дальше объекты водоснабжения, находящиеся в районах, передаваться в областную собственность? Госпожа Лавренко заверила, что в работе комитета находится еще несколько районов — Самойловка, Красноармейский и Пугачевский районы.

Депутат Александр Анидалов (КПРФ) раскритиковал данную инициативу. Он считает, что жителям районов станет сложнее решить свои насущные вопросы, связанные с водоснабжением, потому что им придется обращаться в областную структуру, а не решать вопрос на месте. По его мнению, неправильно, что у местного самоуправления забираются полномочия. Если деньги на обслуживание объектов водоснабжения есть, то их нужно грамотно распределить, чтобы решать вопросы на местном уровне, отметил парламентарий. Также есть немало вопросов к самому «Облводресурсу», который, по словам господина Анидалова, до сих пор не представил планы своего развития.

«Мы прекрасно понимаем, там нет ни средств, ни техники, ничего, чтобы объекты в должном объеме содержать», — подчеркнул Александр Анидалов.

Большинством голосов решение о передаче объектов из района в областную собственность поддержано.

Татьяна Смирнова