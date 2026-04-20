Саратовские депутаты получат право вручать больше почетных грамот

Депутаты Саратовской области смогут вносить больше кандидатов на получение почетной грамоты. Изменения в награждении коснутся и участников СВО. Соответствующую инициативу обсуждали в областной думе на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Депутат Дмитрий Пьяных (ЛДПР) сообщил, что в постановление «О почетной грамоте Саратовской областной думы» необходимо внести изменения. Сейчас депутаты могут ходатайствовать о награждении не более трех граждан и двух организаций. Господин Пьяных считает, что после сокращения числа депутатов с 45 до 40 и с учетом увеличения количества лиц, достойных наград (участники СВО, волонтеры, добровольцы), ежегодный лимит по гражданам нужно поднять до четырех.

Депутат Дмитрий Лыгин («ЕР») также предлагает внести изменения в постановление, чтобы депутаты могли дополнительно поощрять участников СВО, которые занимают активную гражданскую позицию и занимаются полезной общественной деятельностью в регионе. При награждении у бойцов не будут требовать трудового стажа в регионе, а также наличия грамот от муниципалитетов и ведомственных областных наград.

Также предлагается не распространять действующие ограничения по количеству награжденных в течение календарного года на случай внесения таких ходатайств. При этом перечень документов на награждение участников СВО предлагается дополнить документами, подтверждающими участие в специальной военной операции и наличие государственных наград РФ.

