Евросоюз включил волгоградский НПЗ «Лукойла» в санкционный список

В обновленный пакет санкций ЕС, опубликованный 23 апреля, вошло нефтеперерабатывающее предприятие из Волгограда. Речь идет об ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» — дочерней структуре «Лукойла», владеющей НПЗ в Красноармейском районе.

Согласно разъяснениям на сайте Евросоюза, решение связано с тем, что «Лукойл» работает в топливно-энергетическом секторе РФ и обеспечивает существенную часть доходов российского бюджета. Попадание в перечень означает заморозку активов компании в странах ЕС, а также запрет для европейских граждан и юрлиц предоставлять ей средства или экономические ресурсы.

Ранее европейские ограничения затронули еще одно волгоградское предприятие — «Волгограднефтемаш». Завод внесли в список SDN за «регуляцию взаимоотношений Украины и России».

