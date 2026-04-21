Экс-мэр Саратова погиб в ДТП в Калининском районе

Бывший мэр Саратова Николай Романов погиб в ДТП в Калининском районе. Авария случилась 21 апреля около 9:45 вблизи села Казачка, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Фото: Госавтоинспекция в Саратовской области

По данным ведомства, столкнулись легковой автомобиль Mercedes под управлением 77-летнего Николая Романова и грузовик Volvo, за рулем которого находился 49-летний водитель. От полученных травм водитель легковушки умер. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Информацию о гибели экс-мэра подтвердили ТАСС в правоохранительных органах.

Господин Романов занимал пост главы Саратова в 2006–2007 годах. Ранее он был первым заместителем мэра города, а также работал заместителем главы Энгельсского района.

Нина Шевченко