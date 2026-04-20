В Астрахани противочумная станция останется без эпидемиологической лаборатории

В Астрахани снесут здание эпидемиологической лаборатории противочумной станции. Работы проведут в рамках капитального ремонта ФКУЗ «Астраханская ПЧС». Лот с начальной ценой 642 тыс. руб. появился в ЕИС «Госзакупки».

Согласно описанию объекта закупки, кирпичное здание эпидемиологической лаборатории по ул. Кубанской, стр. 3/2, подрядчику нужно будет разобрать в течение двух месяцев с даты заключения контракта. Для демонтажа привлекут бульдозеры с машинистами, которые выполнят земляные работы за 437,5 тыс. руб. Остальные средства, выделенные из федерального бюджета, подрядчик направит на засыпку траншей и котлованов, уплотнение грунта и планировку площадей механизированным способом. Исполнителя по условиям тендера должны найти до 29 апреля 2026 года.

В марте 2026 года Астраханская противочумная станция искала подрядчика для демонтажа гаража на пересечении улиц Брестской и Моздокской, 5/42, с последующей установкой постоянного ограждения из профлиста. На эти цели федеральный бюджет выделил 3,2 млн руб.

Астраханской противочумной станции — 125 лет. Учреждение было создано 27 декабря 1901 года как первая станция по борьбе с чумой в России. До 1914 года станция была в ведении главного врачебного инспектора МВД, а затем перешла в ведение института экспериментальной медицины. Сейчас ФКУЗ — одно из наиболее крупных противочумных учреждений России. Эпидемиологический надзор за чумой и другими особо опасными природно-очаговыми инфекционными болезнями осуществляется на территории 68,7 тыс. кв. км в границах Астраханской и Волгоградской областей и Калмыкии. ПЧС также является региональным центром мониторинга за возбудителями инфекционных болезней I-II групп патогенности.

Марина Окорокова