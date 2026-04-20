Губернатор Саратовской области возглавит гражданскую оборону

Губернатор Саратовской области получает дополнительные полномочия по ведению гражданской обороны и защиты населения на территории региона. Соответствующий законопроект рассматривался в областной думе на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Первый замначальника управления региональной безопасности правительства Саратовской области Александр Подгорный сообщил, что законопроект внес губернатор. Документ разработан для приведения областного закона в соответствие с федеральным. Согласно изменениям в закон «О гражданской обороне» (№ 240 от 23 июля 2025 года), план гражданской обороны и защиты населения вводится главой региона по предложению министра МЧС. Губернатор получает полномочия вводить этот план как на всей территории области, так и в отдельных районах.

У прокуратуры Саратовской области замечаний нет. Депутаты проголосовали за вынесение законопроекта на ближайшее заседание думы для принятия в двух чтениях.

Татьяна Смирнова