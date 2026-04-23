Мосгорсуд подтвердил изъятие у экс-судьи Мамотова отелей Marton в Волгограде

Мосгорсуд 23 апреля подтвердил законность изъятия в доход государства имущества экс-судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова и его краснодарского делового партнера Андрея Марченко. Апелляционные жалобы отклонены, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

В Волгограде под изъятие попали четыре отеля Marton на улицах Белоглинской, Рокоссовского, Царицынской обороны и Профсоюзной. Они строились на землях под ИЖС, одна гостиница числилась магазином. Ранее на дверях появились объявления от Росимущества: заселение запрещено под угрозой административной и уголовной ответственности. При этом на сайте сети отелей бронь номеров все еще доступна.

Ранее Генпрокуратура требовала обратить в казну почти 100 объектов на сумму около 10 млрд руб., включая сеть Marton (около 40 гостиниц). Андрей Марченко и его сын арестованы по делу о мошенничестве, а налоговая взыскивает с предпринимателя 193,7 млн руб. за дробление бизнеса. Сам господин Момотов настаивал, что не занимался предпринимательством и имеет только квартиру и машину.

Нина Шевченко