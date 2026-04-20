«Человек беспартийный»

В Саратовской области истек срок полномочий Надежды Суховой, с марта 2021 года занимавшую должность уполномоченного по правам человека в Саратовской области. На этом посту с большой долей вероятности ее сменит Ольга Николайченко из Саратовской государственной юридической академии. Отвечая на вопросы депутатов, кандидат сообщила, что не состоит в политических партиях и будет руководствоваться нормами закона. При этом поблагодарила единороссов за выдвижение на пост, а также отметила, что не всегда следует обращаться за защитой своих прав в суды, потому что судебные процессы долго длятся и являются затратными.

Фото: Саратовская областная Дума

В Саратовской областной думе на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению обсуждался вопрос назначения на должность нового уполномоченного по правам человека в Саратовской области Ольги Николайченко.

Председатель комитета Сергей Овсянников (ЕР) сообщил, что кандидата выдвинули в связи с истечением срока полномочий Надежды Суховой, которая занимала должность с 24 марта 2021 года.

В установленный срок в облдуму были внесены две кандидатуры. Геннадий Макаренко, председатель общественной организации «Правовая защита», был выдвинут этой же организацией. Ольга Николайченко, доцент кафедры гражданского процесса Саратовской государственной юридической академии (СГЮА), кандидат юридических наук, предложена депутатами-единороссами.

По закону кандидат должен быть старше 30 лет, иметь высшее образование, познания в области прав и свобод человека и опыт их защиты. Обе кандидатуры соответствовали требованиям. Документы направили федеральному уполномоченному Татьяне Москальковой, которая согласовала кандидатуру Ольги Николайченко.

Ее кандидатуру представил проректор по образовательной деятельности, цифровому развитию Саратовской государственной юридической академии Александр Пермяков. Он подчеркнул, что за время работы его коллега Ольга Николайченко зарекомендовала себя как грамотный, инициативный и ответственный работник, придерживается норм корпоративной этики в коллективе, имеет хорошую репутацию, отношения с коллегами, дружелюбные и открытые сотрудники ценят ее за высокую культуру общения, профессиональный подход в работе и умение выстроить коммуникацию.

Депутаты-коммунисты отметили, что они часто критикуют сам институт уполномоченных из-за достаточно безынициативной работы, которая в основном складывается из обращений: уполномоченный работает, если обращаются граждане. Госпоже Николайченко пожелали работать на опережение и также попросили прокомментировать их утверждение.

Кандидат сообщила, что давно работает над правовым просвещением граждан. Своей задачей в будущем, при назначении на должность, она ставит расширение информационных связей с гражданами, а также с 37 муниципальными районами Саратовской области. Среди основных вопросов, с которыми граждане обращаются за юридической помощью, она назвала защиту интересов участников СВО и их семей, обеспечение жильем детей-сирот, переселение граждан из аварийного жилья, нарушение трудовых прав граждан.

К своим заслугам госпожа Николайченко отнесла создание центров информационно-правовой помощи, которые работают на предупреждение. Эта работа, по ее словам, была высоко оценена Татьяной Москальковой.

«Нужно разъяснить гражданам, какие они имеют права, — считает госпожа Николайченко. — А может быть, их право и не нарушено, и не стоит его защищать в судебных органах, потому что государственная пошлина выросла в десять раз, судебные процедуры достаточно затяжные, поэтому нужно развивать еще и примирительные процедуры».

Депутат Владимир Есипов (КПРФ) указал на участившиеся случаи блокирования интернета, которые преподносят как защиту безопасности, однако это не всегда так. Депутат спросил: будет ли Ольга Николайченко в своей работе руководствоваться интересами жителей или поручениями «Единой России», которая ее выдвинула?

Госпожа Николайченко ответила, что она «человек беспартийный», а руководствоваться будет законом.

«А закон у нас говорит, что права одной личности заканчиваются там, где начинаются права общества, — подчеркнула кандидат. — Каждое обращение должно быть рассмотрено справедливо, объективно, беспристрастно, учитывая, что мы все члены общества и за своими личными интересами мы ни в коем случае не должны нарушать интересы безопасности».

Депутат Юлия Литневская («ЕР») пожелала не абстрагироваться от партии «Единая Россия», поскольку она представляет большинство жителей.

Госпожа Николайченко поблагодарила единороссов за выдвижение и отметила, что справедливо была отмечена ее правозащитная деятельность. Она заверила, что в случае утверждения первым делом совершит выезды в муниципальные районы — именно там, по ее мнению, граждане наименее защищены (в отдаленных районах нет нотариусов и адвокатов).

Депутата Юлию Литневскую интересовало: если уполномоченный будет в районах, как до нее дозвониться?

Кандидат ответила, что предусмотрены разные формы обращений — от телефона и электронной почты до электронных обращений (это внедряет федеральный уполномоченный). В аппарате саратовского омбудсмена семь штатных единиц и два городских телефона, так что проблем с коммуникацией не возникнет.

Депутаты-коммунисты по итогам общения выразили надежду, что работа Ольги Николайченко будет кардинально отличаться от работы предшественницы: в области наконец отменят ковидные ограничения, разрешат митинги, прекратятся необоснованные блокировки интернета, а чиновники повернутся лицом к людям.

Пока фракция КПРФ при голосовании воздержалась, а депутаты остальных фракций единогласно поддержали кандидатуру госпожи Николайченко. Окончательное утверждение состоится на ближайшем заседании думы.

Ольга Николайченко родилась 2 декабря 1981 года. Она кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского процесса СГЮА, уже более 21 года занимается научно-педагогической деятельностью в сфере высшего образования, подготовкой кадров, в том числе для органов государственной власти региона и других субъектов страны. С 2009 года госпожа Николайченко оказывает бесплатную юридическую помощь населению как куратор юридической клиники академии. С 2015 по 2020 год руководила отделением юридической клиники межрегионального юридического института академии. С 2020 по 2025 год — руководитель юридической клиники академии. На базе юридической клиники по ее инициативе организованы тематические информационно-правовые центры защиты прав.

Татьяна Смирнова