Под Волгоградом задержали браконьеров с осетровой икрой из Хабаровска на 29 млн руб.

Волгоградский следком возбудил уголовное дело о незаконном обороте осетровой икры (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ). В преступной деятельности подозревают опытных браконьеров, сообщили в региональном СУ СКР.

300 банок осетровой икры изъяли у браконьеров в Волгоградской области

Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

По данным следствия, двое подозреваемых, имеющих значительный опыт в сфере добычи водных ресурсов, создали ОПГ по продаже икры амурского осетра. Они решили покупать ее в Хабаровском крае и сбывать на территории Волгоградской области. Для перевозки икры фигуранты наняли сообщника. Он транспортировал краснокнижный товар на автомобиле с рефрижератором.

В конце марта 2026 года браконьеры закупили крупную партию товара, расфасованного в стеклянные банки, и перевезли ее через несколько регионов. В апреле машину с икрой на трассе Саратов — Сызрань — Волгоград остановили сотрудники волгоградского Главка МВД. У фигуранта изъяли из машины почти 300 банок с краснокнижным товаром общим весом более 130 кг. По предварительным данным, ущерб биоресурсам оценен более чем в 29 млн руб.

Следствие устанавливает все обстоятельства преступления и роли каждого из членов ОПГ. Фигуранты находятся под домашним арестом.

Марина Окорокова