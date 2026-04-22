Бывший сотрудник ФСБ по Саратову и Самаре возглавил силовое ведомство в Дагестане

Бывший сотрудник погрануправления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям Сергей Попов возглавил силовое ведомство в Дагестане. Накануне его официально представили в Махачкале главе республики Сергею Меликову, сообщает ТАСС.

Фото: пресс-служба главы Дагестана

Известно, что господин Попов проходил военную службу на Дальнем Востоке, в Таджикистане и на Северном Кавказе. В 2017 году из погрануправления ФСБ по Саратовской и Самарской областям его перевели в Карелию на должность первого заместителя начальника ПУ ФСБ РФ, затем он возглавил ведомство.

«Сергею Меликову представили нового начальника пограничного управления ФСБ России по Дагестану Сергея Попова. Глава региона провел рабочую встречу с заместителем руководителя Службы по оперативной деятельности пограничной службы ФСБ России Олегом Гайденко, который прибыл в республику для официального представления нового руководителя», — сообщили в пресс-службе главы Дагестана.

Марина Окорокова