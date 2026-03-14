Главные новости за 9 – 13 марта. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Саратовская область

Счетная палата Саратовской области нашла 1,8 тыс. нарушений на 1,8 млрд руб. Еще 94,7 млн руб. потратили неэффективно.

Александр Блатман назначен министром образования Саратовской области. Ранее ведомство возглавлял Александр Пажитнев.

Юристы банкротят главный актив саратовского экс-депутата Леонида Писнова.

Игорь Молчанов избран мэром Саратова.

Балаковский район проиграл апелляцию по делу о заливе психоневрологического диспансера.

15,7 миллиона предлагают за поставку масла в 46 детсадов и школ Пензы.

В Энгельсе экс-главу «Северстроя» судят за неуплату 32 млн руб налогов.

В Саратове завершено банкротство компании, обманувшего десятки дольщиков Абасова.

Саратовская консерватория предлагает 76 млн руб. за капитальный ремонт.

Здание бывшего авиационного техникума в Саратове отреставрируют за 280 млн руб.

СКР не смог возложить вину за пожар в своем здании на Федоровский район.

В Саратове депутаты поддержали Василия Котова на пост зампреда по сельхозу.

В Саратове курировать министерства и общаться с прессой будет зампред Исаев.

В Саратове анонсировали второй этап реконструкции Ботанического сада СГУ.

Волгоградская область

Политологи считают, что волгоградский губернатор Андрей Бочаров затянул переход на прямое управление реготделением «Единой России».

Суд отменил отставку волгоградского депутата Сергея Короткова, совмещавшего бизнес с мандатом.

Суд в Волгограде изъял активы нижегородского экс-судьи Вячеслава Сапеги на 54 млн руб. Ранее Волжский суд конфисковал имущество еще одного нижегородского экс-судьи Виктора Фомина на 166 млн руб.

В Волгограде фонд «Планета Детства» взыскал с Облкомсоцзащиты 14 млн руб. за оказанные услуги.

Александр Рычагов ушел с поста главы Быковского района Волгоградской области.

Росприроднадзор отсудил у «РИТЭКа» 167 млн за разлив нефти под Волгоградом.

Пензенская область

И.о. главы следственного управления по Пензенской области стал Сергей Родионов. Источники «Ъ — Средняя Волга» в силовых структурах подтвердили отставку Владимира Игнатенкова.

СКР возбудил дело после отравления угарным газом семерых жителей в Пензенской области.

Замглавы Пензы Анастасия Асташкина покинула пост.

В Пензе возбудили дело после массового заражения школьников норовирусом.

Астраханская область

Прокуратура оспаривает затягивание ремонта канализации в Астрахани. Спор касается контракта на 2,5 млрд руб., который с 2022 года исполняет структура Минстроя «Роскапстрой».

С начала 2026 года в Астрахани на отлов бродячих собак выделили почти 70 млн руб.

На заводе «Звездочка» в Астрахани вскрыли хищение средств при поставках топлива для гособоронзаказа.

Женщина и двое детей сгорели заживо в собственном доме в Астраханской области.

Экс-чиновников Нариманова будут судить за хищение 5,3 млн при ремонте теплосетей. Ранее была озвучена сумма 4,7 млн руб.

Пороховые склады в Астрахани передумали продавать за рубль.

