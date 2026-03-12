Сточные документы

Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура обжаловала продление сроков реконструкции северных очистных сооружений в Астрахани, Арбитражный суд Поволжского округа принял заявление к рассмотрению. Спор касается контракта на 2,5 млрд руб., который с 2022 года исполняет структура Минстроя «Роскапстрой», получившая аванс в 1,6 млрд руб. Работы на объекте в рамках проекта «Оздоровление Волги» выполнены на 758 млн руб. Подрядчик просил продлить сроки до 2027 года из-за множества ошибок в проектной документации, куда внесли более 230 корректировок, и суд ранее согласился на это. Однако прокуратура посчитала виновным в срыве сроков самого подрядчика, так как он взялся за выполнение двух этапов реконструкции сразу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реконструкция канализации началась в 2022 году в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги»

Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области Реконструкция канализации началась в 2022 году в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги»

Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура обжалует продление сроков реконструкции северных очистных сооружений канализации (СОСК) в Астрахани. Соответствующее заявление Арбитражный суд Поволжского округа принял к рассмотрению 10 марта. Первое слушание назначено на 9 апреля.

Спор касается контракта стоимостью более 2,5 млрд руб., который с конца мая 2022 года исполняет структура Минстроя РФ ФАУ «Роскапстрой» по заказу управление по капстроительству мэрии Астрахани. Согласно документации из ЕИС «Закупки», учреждение проводит второй этап строительства очистных сооружений канализации МУП «Астрводоканал» в городском поселке Садовом (Приволжский район). Изначально подрядчик согласился исполнить работы за 2,13 млрд руб. в срок до 7 ноября 2024 года. «Роскапстрой» получил аванс в размере 1,6 млрд руб., на данный момент работы выполнены на 758,4 млн руб.

В тот же период «Роскапстрой» заключил аналогичный договор стоимостью около 1,5 млрд руб. на проведение первого этапа строительства в том же поселке. Срок исполнения был тот же — 7 ноября 2024 года. Впоследствии цена достигла порядка 1,9 млрд руб.

Ранее, в марте 2022 года, «Роскапстрой» и УКС Астрахани заключили идентичный контракт стоимостью 3,6 млрд руб. Но через два месяца он был расторгнут по соглашению сторон.

Обновление СОСК в Приволжском районе стартовало в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Накануне зампред областного правительства Михаил Богомолов провел выездное совещание, на котором оценил готовность работ. «Есть пункты, которые последовательно задерживают следующие. В связи с этим есть отставания от графика. Второй этап зависит от запуска первого. Часть сооружений невозможно отключить, так как работы ведутся на действующих очистных сооружениях»,— сказал чиновник.

Разбирательства по обоим контрактам начались в октябре 2024 года. «Роскапстрой» просил суд продлить сроки сдачи объектов до конца 2025 года. Причиной стали множественные ошибки в проектной документации, которую разработало АО «Май Проект». Из определений следует, что в проект пришлось внести более 230 корректировок, из-за чего потребовалось новое положительное заключение госэкспертизы. Через месяц судьи Руслан Абдуллин и Светлана Чижова удовлетворили требования истца.

Однако эти решения обжаловала компания-проектировщик, которая, согласно актам апелляционного суда, изначально не была привлечена к участию в деле. Апелляция подтвердила процессуальные нарушения и пересмотрела споры. Представители «Май Проекта» просили полностью отменить решения первой инстанции, настаивая на корректности своего проекта. Суд посчитал, что этот вопрос должен рассматриваться в отдельном производстве. Тем не менее в декабре прошлого года контракт за 1,9 млрд руб. был продлен до конца августа 2026 года, а второй (2,5 млрд руб.) — до 30 июня 2027 года.

С решением по второму контракту не согласилась природоохранная прокуратура, участвующая в деле как иное лицо. Согласно акту апелляционного суда, надзорное ведомство в отзыве возражало против пролонгирования сроков работ. Представитель прокуратуры в суде настаивала, что срыв сроков — вина «Роскапстроя», поскольку учреждение взялось за выполнение одновременно двух этапов реконструкции СОСК. Однако суд не нашел в действиях подрядчика признаков халатности, указав, что «Роскапстрой» направлял письма заказчику о корректировке проекта.

В декабре прошлого года «Роскапстрой» выступил ответчиком по двум контрактам в Саратове на общую сумму более 1,47 млрд руб. В 2022 году структура Минстроя приступила к проектированию магистрального водопровода и канализации в рамках комплексного развития территории бывшего аэропорта «Центральный» в Кировском районе. Работы также шли с отставанием от графика. ФАС требует признать контракты ничтожными. Слушания по спорам продолжаются, детали пока не раскрываются.

Рустам Гайфуллин