Замглавы Пензы Анастасия Асташкина покинула пост
Замглавы администрации Пензы по вопросам градостроительства и земельным отношениям Анастасия Асташкина покинула свой пост. По данным мэрии, чиновница написала заявление об увольнении по собственному желанию. Ее последний рабочий день пришелся на 11 марта.
Фото: Яндекс Карты
Госпожа Асташкина занимала должность заместителя мэра с июня 2025 года. Она отвечала за вопросы, связанные с использованием земельных участков, развитием территорий и градостроительной политикой.
До этого она с декабря 2023-го руководила управлением градостроительства и архитектуры администрации Пензы. Ранее, будучи начальником отдела, она также работала в структуре управления архитектуры и строительства.
Предшественником Анастасии Асташкиной на посту замглавы Пензы был Ярослав Щигорев. Он покинул администрацию в июне прошлого года по соглашению сторон. В свою очередь, господин Щигорев сменил Дмитрия Жукова, который ушел с должности в мае 2022-го также по соглашению сторон. До господина Жукова этот пост на протяжении длительного времени занимал Магомед Агамагомедов, уволившийся в марте 2022 года по собственному желанию.