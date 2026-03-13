Замглавы Пензы Анастасия Асташкина покинула пост

Замглавы администрации Пензы по вопросам градостроительства и земельным отношениям Анастасия Асташкина покинула свой пост. По данным мэрии, чиновница написала заявление об увольнении по собственному желанию. Ее последний рабочий день пришелся на 11 марта.

Госпожа Асташкина занимала должность заместителя мэра с июня 2025 года. Она отвечала за вопросы, связанные с использованием земельных участков, развитием территорий и градостроительной политикой.

До этого она с декабря 2023-го руководила управлением градостроительства и архитектуры администрации Пензы. Ранее, будучи начальником отдела, она также работала в структуре управления архитектуры и строительства.

Предшественником Анастасии Асташкиной на посту замглавы Пензы был Ярослав Щигорев. Он покинул администрацию в июне прошлого года по соглашению сторон. В свою очередь, господин Щигорев сменил Дмитрия Жукова, который ушел с должности в мае 2022-го также по соглашению сторон. До господина Жукова этот пост на протяжении длительного времени занимал Магомед Агамагомедов, уволившийся в марте 2022 года по собственному желанию.

Нина Шевченко