Суд в Волгограде изъял активы нижегородского экс-судьи Сапеги на 54 млн рублей

Ворошиловский суд Волгограда обратил в госдоход активы экс-председателя коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда Вячеслава Сапеги. Речь идет о пяти объектах недвижимости и трех автомобилях BMW X5, общая стоимость которых превышает 54 млн руб, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В феврале Генпрокуратура РФ подала иск по материалам председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова. В документе говорилось, что господин Сапега с 1997 по 2006 год работал в прокуратуре Краснодарского края и Саратовской области. Затем он работал в Минюсте и ВС РФ. В 2012 году Вячеслав Сапега стал судьей Нижегородского районного суда, а через год занял пост его заместителя. Позднее он возглавлял совет судей Нижегородской области и руководил коллегией по гражданским делам облсуда. В начале года господин Сапега выдвинул претендовал на повышение, однако позже он отозвал документы.

Суд в Волгограде удовлетворил требования о конфискации имущества у родственников господина Сапеги. Ответчиками по делу проходят супруга экс-судьи Светлана Сапега, ее родители Анатолий и Лариса Щербинины, а также бывшая жена Наталья Сапега, которая в настоящее время возглавляет управление Росреестра по Волгоградской области.

Помимо люксовых иномарок, у судьи изъяли недвижимость в Москве, Нижнем Новгороде и Краснодарском крае. Он оформлял их на родственников, чтобы скрыть реальные доходы.

Ранее Волжский городской суд конфисковал имущество еще одного бывшего нижегородского судьи Виктора Фомина. Он на должность заместителя председателя Нижегородского областного суда, однако ВККС отклонила его кандидатуру. По данным ведомства, он записал на свою мать более 50 объектов недвижимости.

Нина Шевченко