Волжский суд конфисковал имущество судьи Виктора Фомина на 166 миллионов рублей

Волжский городской суд Волгоградской области обратил в доход государства имущество судьи Нижегородского областного суда в отставке Виктора Фомина. Подробности сообщила объединенная пресс-служба региональных судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Российское объединение судей Фото: Российское объединение судей

«По поручению Председателя Верховного суда Российской Федерации Игоря Краснова 9 февраля 2026 года Высшая квалификационная коллегия судей РФ направила материалы в отношении Фомина в надзорное ведомство для предъявления антикоррупционного иска»,— говорится в релизе. «Ъ-Средняя Волга» нашел карточку дела на сайте Волжского горсуда. Иск рассмотрел судья Евгений Селезнев. Среди ответчиков, помимо экс-судьи, Юлия Новикова (мать Фомина), Юрий Викторович и Елена Викторовна Фомины. Ранее сообщалось, что только на госпожу Новикову основной ответчик оформил 51 объект недвижимости, доход с аренды которого оценили не менее чем в 148 млн руб.

Суд установил, что Виктор Фомин нарушал установленные законом о противодействии коррупции запреты и ограничения. В частности, бывший судья имел «непредусмотренные законом доходы», на которые скупал в Москве, Московской, Саратовской и Ростовской областях недвижимость и машины. Господин Фомин оформлял имущество на родственников. Суммарную стоимость оценили в 166 млн руб. Ранее силовики называли другую сумму — свыше 270 млн руб.

Истец — заместитель Генерального прокурора РФ — требовал конфисковать 35 квартир, земельных участков и автомобиль марки «BMW X6 XDRIVE 30D». Суд постановил, что господин Фомин оформлял имущество на родственников, чтобы избежать декларирования. Требования истца полностью удовлетворили. Решение исполнят немедленно, но ответчики могут оспорить его.

Виктор Фомин окончил Саратовский военный институт МВД и Саратовский государственный социально-экономический университет. Начал службу в 2002 году в прокуратуре Саратовской, затем Московской и Ленинградской областей. В дальнейшем он был помощником судьи, директором филиала ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» по ПФО, замглавы мэрии Ростова-на-Дону. С 2017 года он работал судьей в Нижегородском райсуде Нижнего Новгорода, после — в Нижегородском областном суде.

Проверку в отношении Виктора Фомина начали по инициативе председателя Верховного суда Игоря Краснова после отказа в назначении на пост заместителя председателя Нижегородского областного суда. В середине февраля суд арестовал активы господина Фомина. О возбуждении уголовного дела пока не сообщали.

Дарья Васенина