В Пензе возбудили дело после массового заражения школьников норовирусом

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в школе №78 на ул. Генерала Глазунова, где дети заразились норовирусом (ч. 1 ст. 236 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

По данным Роспотребнадзора, причиной заболевания детей стал норовирус 2-го генотипа. Проверка выявила грубые нарушения санитарных требований в работе школьного пищеблока, что создало условия для распространения вируса.

Вспышка заболевания произошла в конце февраля. В минобре ранее уточняли, что симптомы вирусной инфекции были обнаружены у учащихся четвертого класса. Один из учеников был госпитализирован. В связи с инцидентом с 26 февраля по 7 марта в классе временно приостанавливали учебный процесс.

По итогам прокурорской проверки материалы были переданы в СКР. Следователи установят круг ответственных лиц и все обстоятельства произошедшего. Ход расследования контролирует прокуратура.

Рустам Гайфуллин