«Беззубое состояние»

Председатель Счетной палаты Саратовской области Дмитрий Лаврушин отчитался перед депутатами о работе в 2025 году. Аудиторы провели 100 проверок и нашли 1,75 тыс. нарушений на 1,83 млрд руб., а еще 94,7 млн руб. потратили неэффективно. Чаще всего деньги распределяли неправильно на местах, в школах и детсадах, а при госзакупках ошибки возникали из-за низкой квалификации сотрудников. В итоге 17 человек привлекли к дисциплинарной ответственности, одно дело дошло до уголовного. Депутата от КПРФ Владимира Есипова такой результат не устроил: он назвал работу палаты беззубой и призвал коллег не принимать отчет. Однако большинство парламентариев с ним не согласилось, и отчет утвердили.

На заседании Саратовской областной думы с отчетом за 2025 год выступил председатель региональной Счетной палаты Дмитрий Лаврушин. Он рассказал, чем занималось ведомство и какие нарушения чаще всего находили проверяющие.

В прошлом году работа строилась по плану, который сформировали на основе поручений облдумы, запросов федеральной Счетной палаты и обращений из Воскресенского и Федоровского районов. В итоге аудиторы провели 100 проверок на 187 объектах: 78 региональных и 109 муниципальных.

Проверяли, как тратят бюджетные деньги на пять национальных проектов и восемь госпрограмм. В списке — обеспечение жильем, образование, медицина, культура, дороги, соцподдержка, благоустройство и экология.

Итогом работы стали 1,75 тыс. финансовых нарушений на общую сумму 1,83 млрд руб. Еще 94,7 млн руб. потратили неэффективно. По сравнению с 2024 годом количество нарушений подскочило на 383 (плюс 28%), хотя общая сумма ущерба, наоборот, снизилась на 222,7 млн (почти на 11%). Дмитрий Лаврушин объяснил это просто: проверок стало больше.

Первый и самый крупный блок нарушений связан с формированием и исполнением бюджетов. Таких ошибок насчитали 560 на сумму почти 1,6 млрд руб. Это почти треть от общего числа. Главные распорядители средств не утверждают задания для подведомственных учреждений, неправильно считают субсидии или платят их не в том объеме, который прописан в соглашениях. Чаще всего такие ляпы встречаются на местах — в Воскресенском, Екатерининском, Озинском, Петровском, Самойловском и Федоровском районах. И львиная доля нарушений приходится на школы и детсады.

При исполнении бюджетов не обошлось и без откровенно нецелевых трат. В прошлом году таких фактов набралось на 22,1 млн руб. В основном деньги уходили не туда при приемке и оплате работ. Особенно господн Лаврушин отметил Саратов, Аткарский, Калининский, Питерский и другие районы, а также Хвалынскую и Калининскую районные больницы.

Второй блок — бухгалтерия. 116 нарушений на 84,8 млн руб. нашли в министерстве строительства и ЖКХ, комитете имущества, Дергачевской больнице и ряде районов. Выяснилось, что чиновники искажали стоимость имущества, проводили по документам сомнительные хозоперации и пытались манипулировать госсобственностью.

Третья статья — госзакупки. Здесь выявили 533 нарушения на 86,4 млн руб. Глава палаты признал: проблема серьезная и связана с низкой квалификацией закупщиков, текучкой кадров и вечными правками в законодательстве. В зоне риска — минздрав, управление капстроительства, больницы в Дергачах, Хвалынске, Калининске и еще добрая дюжина районов.

В области госзакупок аудиторы нашли нарушения с обоснованием цен, игнорируют правила централизации, закрывают глаза на недопоставки и забывают штрафовать нерадивых подрядчиков.

В отдельную копилку попали нарушения помельче: неправильный расчет дорожных денег, дробление контрактов, простаивание купленного имущества и махинации с зарплатами. Это нашли в минздраве, Гостехнадзоре, управлении капстроительства, нескольких больницах и Центре развития агломерации.

По итогам проверок чиновникам и руководителям учреждений направили 87 представлений и 7 предписаний с требованием все исправить и наказать виноватых. В итоге удалось устранить нарушений на 45,4 млн руб., из которых 7,2 млн реально вернули в казну. К дисциплинарной ответственности привлекли 17 человек.

Материалы 81 проверки ушли в прокуратуру. Там внесли 24 представления и возбудили одно уголовное дело.

Депутатов интересовали конкретные объекты — Театр оперы и балета в Саратове и Дом офицеров в Энгельсе. Лаврушин ответил, что региональная палата их не проверяла: театром в 2023 году занимались федералы (отчет в открытом доступе), а Дом офицеров в план просто не включали.

Парламентарии также спросили: каждый год бюджет принимают как сбалансированный, но потом выясняется, что огромные траты не учтены. Может, реальная картина отличается от той, что рисуют депутатам? Лаврушин парировал: все принятые документы строго соответствуют нормам бюджетного законодательства.

На вопрос, как избежать нарушений при стройке и капремонте соцобъектов, глава палаты дал простой совет: соблюдать нормы от начала и до конца.



Но больше всего депутатов интересовало соотношение уголовных дел и нарушений — одно на 1,7 тыс. Дмитрий Лаврушин ответил, что главная задача его ведомства — снижать число нарушений, а не заводить уголовные дела.

«В таком беззубом состоянии Счетная палата нам не нужна. Мы отказываемся принимать ее отчеты и будем голосовать против», — резюмировал депутат Владимир Есипов (КПРФ).

Дальнейшей критики в адрес господина Лаврушина не последовало. 30 депутатов отчет приняли, пять — нет. Спикер облдумы Алексей Антонов («Единая Россия») вежливо поблагодарил докладчика за проделанную работу.

Татьяна Смирнова