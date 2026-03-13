И.о. главы следственного управления по Пензенской области стал Сергей Родионов

В следственном управлении СКР по Пензенской области сменилось руководство. Теперь вместо Владимира Игнатенкова руководит ведомством Сергей Родионов, но с приставкой «и.о.». Информация появилась на официальном сайте силовиков.

Фото: СУ СКР по Пензенской области Сергей Родионов теперь исполняет обязанности руководителя СУ СКР по Пензенской области

В пресс-службе регионального СУ СКР прокомментировать смену руководителя отказались, подтвердив лишь, что господин Родионов пока исполняет обязанности начальника. При этом источники «Ъ — Средняя Волга» в силовых структурах подтвердили отставку Владимира Игнатенкова.

Господин Игнатенков исполнял обязанности руководителя пензенского следкома с марта 2023 года, а 7 мая 2024 года был назначен официально. До этого работал в Архангельской области и ЯНАО.

Сергей Родионов окончил Саратовскую государственную академию права. Начал карьеру в 2004 году следователем прокуратуры Октябрьского района Пензы, затем стал старшим следователем. С 2008 года перешел в структуры Следственного комитета: был референтом отдела процессуального контроля, а с 2008 по 2012 год занимал пост замруководителя Бессоновского межрайонного следственного отдела. В 2012 году возглавил это подразделение. В январе 2020 года господин Родионов был назначен руководителем следственного отдела по Октябрьскому району Пензы.

Марина Окорокова