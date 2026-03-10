В Саратове анонсировали второй этап реконструкции Ботанического сада СГУ

В Саратове готовятся к реализации второго этапа реконструкции Ботанического сада СГУ. Как сообщает Telegram-канал «Володин Саратов», на совещании под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина обсуждалось благоустройство участка площадью 9,6 га, где расположены коллекции отделов флоры и интродукции цветочно-декоративных культур, а также лаборатория «Экспериментальный питомник». Территорию не ремонтировали десятилетиями, там нет необходимой инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / volodin_saratov Фото: t.me / volodin_saratov

Господин Володин поручил университету в ближайшее время представить окончательную модель реконструкции, сохранив стилистическое единство с уже обновленной частью сада. Работы в рамках благотворительного проекта начнутся в 2026 году и, по словам политика, должны завершиться к сентябрю. «Университет, уже наработав опыт по реализации первой части проекта, сейчас имеет все возможности для того, чтобы работы выполнялись еще более качественно»,— цитирует Вячеслава Володина Telegram-канал.

Первый этап реконструкции завершили в ноябре 2025 года. На 9 га были созданы экотропы, установлены малые архитектурные формы и системы автополива, смонтировано освещение и видеонаблюдение, обновлено ограждение, построена входная группа, а также отремонтированы лабораторно-административные здания и оранжерея.

Ботанический сад СГУ (1956 г.) имеет статус особо охраняемой природной территории регионального значения. Его фонд насчитывает около 3,5 тыс. образцов растений, включая реликтовые и интродуцированные экземпляры из Европы, Северной Америки, Крыма и Кавказа.

Нина Шевченко