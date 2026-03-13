С начала 2026 года в Астрахани на отлов бродячих собак выделили почти 70 млн

На отлов бродячих собак в Астрахани выделили 69,95 млн руб. с начала 2026 года. С января по март в ЕИС «Закупки» опубликовали шесть идентичных электронных аукционов.

Последние два тендера администрация Астрахани разместила на портале 12 марта. Общая начальная (максимальная) цена контрактов составляет 19,98 млн руб. Обязательства по обоим договорам требуется исполнить до конца декабря этого года.

Безнадзорных собак отлавливают, чтобы предотвратить распространение болезней, опасных как для животных, так и для людей. Также это требуется для защиты граждан и их имущества от нападения уличных псов.

Помимо отлова, подрядная организация должна будет содержать собак, включая клинический осмотр, учет, освидетельствование, диагностику, кормление. Исполнитель должен будет размещать в интернете информацию об отловленных собаках и прикреплять их фото. Некоторых животных, находящихся в пункте временного содержания, будут усыплять, других — возвращать в привычную им среду обитания.

Эвтаназию будут проводить собакам, которые неизлечимо или опасно больны и проявляют немотивированную агрессию. Стоимость в условиях экстраординарной ситуации на 30 календарных дней — около 140 тыс. руб.

Прием заявок на участие в последних конкурсах завершится 19 марта. Победителей определят 23 марта.

В конце февраля мэрия Астрахани объявила конкурс с начальной ценой в 20 млн руб. Он не состоялся — не поступило ни одной заявки на участие в закупке.

С февраля обязательства по трем контрактам на общую сумму 29,97 млн руб. исполняет волгоградский индивидуальный предприниматель Валерий Руссков.

Он, по данным ЕГРЮЛ, ведет ветеринарную деятельность. Господин Руссков с марта 2024 года значится соучредителем (50%) ООО «Экспериментальное фермерское хозяйство». Юрлицо зарегистрировано на территории Белка и Стрелка в Приволжском районе Астраханской области. С 2020 года у ЭФХ нулевые выручка и прибыль. Также Валерий Руссков руководит благотворительным фондом «Белка и Стрелка» в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.

Нина Шевченко