В Саратове депутаты поддержали Василия Котова на пост зампреда по сельхозу

В Саратовской области депутаты одобрили кандидатуру Василия Котова на должность заместителя председателя правительства — министра сельского хозяйства. Решение приняли на внеочередном заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Котов

Фото: Саратовская областная Дума Василий Котов

Фото: Саратовская областная Дума

Кандидатуру внес губернатор, сообщил руководитель представительства главы региона и правительства в органах власти Роман Яровой. В новой должности Василий Котов будет курировать аграрную политику и агропромышленный комплекс: от господдержки до производства, переработки и продажи сельхозпродукции. Также в его ведении — ветеринария, госконтроль за самоходными машинами, охрана и использование природных ресурсов (водных, биологических, охотничьих), экология и недропользование.

Господин Котов возглавит министерство сельского хозяйства, а также будет координировать работу министерства природных ресурсов и экологии, комитета охотничьего хозяйства и рыболовства, управления ветеринарии и гостехнадзора.

Единственный вопрос кандидату задали коммунисты: будет ли он сажать озимую пшеницу сорта «Зюгановка»? Василий Котов ответил, что выбор всегда за сельхозпроизводителями, и если они решат — сорт будут применять.

Руководитель фракции «Единой России» Антонина Галяшкина призвала поддержать Котова, отметив его богатый опыт в сельском хозяйстве. Депутат от КПРФ Владимир Есипов пошутил, что главный минус кандидата — он не коммунист, но признал его эффективную работу. Также он пожелал новому зампреду кардинально улучшить экологическую ситуацию в регионе. Кандидатуру Котова вынесли на согласование ближайшего заседания думы.

Василий Котов приступил к обязанностям министра сельского хозяйства 22 января 2026 года. Он сменил Романа Ковальского, который руководил ведомством пять лет и ушел по собственному желанию.

Татьяна Смирнова