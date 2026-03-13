На заводе «Звездочка» в Астрахани вскрыли хищение средств при поставках топлива для гособоронзаказа

В Астраханской области возбудили уголовное дело в отношении замначальника отдела судоремонтного завода «Звездочка» и индивидуального предпринимателя. Их подозревают в мошенничестве по предварительному сговору, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Фото: ЦС «Звездочка»

По данным следствия, в августе 2025 года между АО « Центр судоремонта «Звездочка» ОСК и коммерческой фирмой был заключен договор о поставке дизельного топлива в рамках контракта с Минобороны РФ. Подрядчик должен был поставить 20 тонн ДТ на сумму более 1,6 млн руб.

ИП поставил меньше топлива, указав в акте приема-передачи недостоверную информацию. Замначальника отдела «Звездочки», заведомо зная об этом, подписал документ и оплатил поставку. Деньги за разницу в объемах поставленного топлива фигуранты поделили между собой.

Астраханский судоремонтный завод, основанный в 1985 году, занимает территорию 6,5 га с акваторией 10 тыс. кв. м. Производственная база предприятия включает корпусно-механический цех и цех по ремонту вооружения и военной техники общей площадью 17,5 тыс. кв. м. Завод специализируется на ремонте кораблей ВМФ и гражданских судов, обслуживании электромеханического оборудования, а также судостроении. Генеральный директор — Сергей Маричев.

