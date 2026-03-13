В Волгограде фонд «Планета Детства» взыскал с Облкомсоцзащиты 14 млн рублей

Апелляционный суд подтвердил, что власти Волгоградской области должны выплатить благотворительному фонду «Планета детства» более 14 млн руб. за оказанные услуги. Спор возник из-за того, что чиновники приняли услуги для граждан, но отказались их оплатить, сославшись на отсутствие средств в бюджете. Решение суда подтверждает, что государственные органы обязаны компенсировать расходы на выполнение заданий, даже если финансирование не было предусмотрено заранее.

Фонд оказывал социальную помощь детям и взрослым по направлениям от центров соцзащиты. По закону он не мог отказать в обслуживании, поэтому продолжал работу, обеспечивая питание, уход и медицинское сопровождение. За это организация должна была получать субсидию, однако за три месяца 2024 года выплаты не поступали. В октябре комитет соцзащиты заявил об отсутствии лимитов, в ноябре и декабре не отвечал на запросы.

Фонд обратился в суд, и первая инстанция удовлетворила его иск. Апелляционный суд отклонил аргументы чиновников, которые утверждали, что субсидия — это поощрение, а не оплата, и что отсутствие соглашения делает выплаты невозможными. Суд указал, что субсидия — это возмещение реальных затрат, а фонд выполнял государственное задание, не имея возможности отказаться от обслуживания.

Суд отметил, что отсутствие денег в бюджете не может служить основанием для невыплаты, поскольку это нарушает доверие граждан к государству. Фонд соблюдал все процедуры подачи документов, а несвоевременное рассмотрение или отсутствие средств — это внутренние проблемы администрации, которые не должны ложиться на организацию. Решение о взыскании средств с комитета соцзащиты оставлено в силе. Сумма в размере почти 14,2 млн руб. будет взыскана с Волгоградской области за счет средств казны.

Никита Маркелов