Женщина и двое детей сгорели заживо в собственном доме в Астраханской области

Сегодня ночью в пожаре погибли трое астраханцев. Возгорание произошло в частном доме в селе Селитренном Харабалинского района. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Фото: СУ СКР по Астраханской области В Селитренном заживо сгорели мать и двое сыновей из-за короткого замыкания

Пожар случился ночью 13 марта 2026 года. После локализации огня на месте были обнаружены тела женщины 1984 года рождения и двух ее сыновей 2013 и 2018 годов рождения. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.

Ахтубинский межрайонный СО СУ СКР по региону проведет процессуальную проверку по факту гибели астраханцев. Сейчас следователи изучают обстоятельства инцидента.

Марина Окорокова