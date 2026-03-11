Александр Рычагов ушел с поста главы Быковского района Волгоградской области

Александр Рычагов покинул пост главы Быковского района Волгоградской области. Чиновник заявил о прекращении своих полномочий в связи с переходом на другое место работы, сообщили в облкомтерполитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Рычагов, возглавлявший Быковский район, переходит на другую работу

Фото: Облкомтерполитики Волгоградской области Александр Рычагов, возглавлявший Быковский район, переходит на другую работу

Фото: Облкомтерполитики Волгоградской области

Сегодня, 11 марта, депутаты Быковской районной думы удовлетворили заявление господина Рычагова об увольнении с поста главы муниципалитета. В ответ руководитель поблагодарил жителей района, глав поселений, депутатов и сотрудников администрации за совместную работу. Александр Рычагов занимал свой пост с мая 2019 года.

Теперь с приставкой «врио» руководить Быковским районом будет первый замглавы администрации муниципалитета Андрей Рассохин.

Марина Окорокова