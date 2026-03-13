На пост министра образования Саратовской области назначили Александра Блатмана. Он вступает в должность сегодня, 13 марта, сообщил Telegram-канал «Пул Z 64».

Фото: t.me / pool_64 Александр Блатман назначен министром образования Саратовской области

Господин Блатман сменил на этой должности Александра Пажитнева, который накануне сложил свои полномочия. Постановление об уходе подписал губернатор Роман Бусаргин.

Александр Блатман родился в 1986 году в Саратове, окончил медицинский колледж и два вуза по специальностям «Финансы и кредит» и «Политология». С 2013 года работал в структурах районных администраций Саратова, занимая должности замглавы по социальной сфере в Заводском и Волжском районах. В 2021–2022 годах возглавлял комитет по образованию администрации города, а в 2022 году стал депутатом облдумы. В марте 2025 года, после руководства администрацией Кировского района, был назначен замглавы администрации Саратова по соцсфере.

Марина Окорокова