В Энгельсе экс-главу «Северстроя» судят за неуплату 32 миллионов рублей налогов

В Энгельсе суд рассматривает дело бывшего гендиректора ООО «Северстрой» Михаила Шишкина. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 32 млн руб., сообщает СУ СКР по регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

По версии следствия, Шишкин вносил в отчетность ложные сведения, используя шесть фиктивных фирм, которые якобы были поставщиками компании, хотя на деле никаких операций с ними не проводилось. Таким образом он искусственно снижал налоговую нагрузку, что причинило ущерб бюджету.

Дело возбуждено по части 1 статьи 199 УК РФ (максимальное наказание — до двух лет лишения свободы) и передано в суд. Чтобы возместить ущерб, следователи арестовали имущество обвиняемого на сумму более 46 млн руб.

Нарушения выявили сотрудники регионального УФНС и управления экономической безопасности. Сама компания «Северстрой», которая занималась монтажом и ремонтом буровых вышек, в октябре 2024 года признана банкротом — ее долг достиг 166,7 млн руб. Имущество предприятия уже выставлено на торги. Ранее, в 2022 году, налоговая служба уже пыталась инициировать банкротство компании.

Никита Маркелов