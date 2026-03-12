Экс-чиновники Нариманова пойдут под суд за хищение 5,3 млн при ремонте теплосетей

Суд в Астраханской области рассмотрит уголовное дело в отношении экс-главы Наримановского района Дмитрия Курьянова и бывшего врио главы Нариманова Ольги Кудряшовой. Их обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при реконструкции сетей теплоснабжения, сообщает СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Курьянов, бывший глава Наримановского района, пойдет под суд по делу о мошенничестве

Фото: astrobl.ru Дмитрий Курьянов, бывший глава Наримановского района, пойдет под суд по делу о мошенничестве

Фото: astrobl.ru

По данным следствия, в период с ноября 2024 по февраль 2025 года бывший глава муниципального района Дмитрий Курьянов, будучи в тот момент заместителем, вступил в сговор с госпожой Кудряшовой и руководством коммерческой фирмы. Фигуранты заключили несколько муниципальных контрактов с компанией, а также посодействовали в своевременном выделении и перечислении бюджетных средств на счет организации.

Гендиректор компании внесла в акты выполненных работ ложные данные о приобретении строительных материалов и завышении объема работ. В результате из бюджета Наримановского района похитили более 5,3 млн руб.

Следствие собрало доказательства, подтверждающие вину обвиняемых. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд для принятия решения.

Дмитрия Курьянова избрали главой Наримановского района 25 декабря 2024 года Советом районных депутатов, в январе он вступил в должность. До этого, в 2024 году, он исполнял обязанности главы Володарского района. В декабре 2025 года господина Курьянова отправили в отставку. 29 числа его задержали по подозрению в мошенничестве по делу о хищении бюджетных средств в размере 4,7 млн руб.

Ольгу Кудряшову назначили врио главы Нариманова в июне 2024 года после отставки по собственному желанию предыдущего главы Андрея Нардюжева. 29 сентября 2025 года в отношении госпожи Кудряшовой возбудили уголовное дело за нарушения при расходовании бюджетных средств на 2,5 млн руб.

В ноябре 2024 года 56 многоквартирных домов Нариманова остались без отопления и горячей воды из-за коммунальных аварий на сетях теплоснабжения. Глава региона Игорь Бабушкин сообщал, что хомуты на трубах не выдерживали на одном участке, следом разрывалась труба на другом. Восстановить подачу тепла наримановцам не могли несколько недель.

Марина Окорокова