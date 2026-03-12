Юристы банкротят главный актив саратовского экс-депутата Леонида Писнова

В Арбитражный суд Саратовской области 10 марта поступило заявление о признании банкротом регионального застройщика АО «Саратовоблжилстрой». Инициатором процесса выступает юридическое агентство «Триада». Сумма предъявленных требований составляет около 50,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Рассмотрение иска, зарегистрированного в картотеке арбитражных дел, поручено судье Дарье Жупиловой. Дата слушаний на данный момент не назначена. Дело еще не принято к рассмотрению.

Предприятие связывают с бывшим депутатом областной думы Леонидом Писным, который, по данным ЕГРЮЛ, с 2007 года занимает пост гендиректора «Саратовоблжилстроя».Финансовым директором значится Екатерина Кашицына. В феврале прошлого года ИА «Общественное мнение» сообщало, что на рабочем совещании в региональном парламенте обсуждался срыв сроков сдачи двух домов в 1-м Брянском тупике в Заводском районе Саратова. Объекты на 180 квартир, возводимые «Саратовоблжилстроем» для переселения граждан из аварийного жилья, должны были быть готовы еще в 2024 году. Информацию о застройщике направили в УФАС для включения в реестр недобросовестных поставщиков. Ввод объектов в эксплуатацию перенесли на весну 2025 года.

В марте прошлого года прокуратура сообщила о возбуждении дела в отношении компании. Ведомство выяснило, что «Саратовоблжилстрой» приступил к возведению многоквартирного дома в 1-ом Брянском тупике до оформления необходимой документации, включая проектную. МКУ «Капитальное строительство», которое является муниципальным заказчиком, оказало подрядной организации предпочтительные условия для последующего заключения контракта. В ноябре прокурор области Сергей Филипенко рассказал, что в построенных домах обнаружили множественные дефекты. Работы приняли и оплатили. Ущерб бюджету составил около 1,7 млн руб.

ООО Юридическое агентство «Триада» зарегистрировано в Саратове в 2014 году. Компания специализируется на правовых услугах. Ее владельцем и руководителем является Олег Федоров. Штат организации насчитывает двух сотрудников. Финансовые показатели демонстрируют положительную динамику: выручка по итогам 2025 года выросла на 24% и составила 1,6 млн руб., прибыль возросла более чем в три раза до 4,7 млн руб.

«Триада» также инициировала банкротство ООО «Корпорация_ИнСК», сумма долга которого оценивается в 916,8 тыс. руб. В феврале этого года суд ввел наблюдение.

Рустам Гайфуллин