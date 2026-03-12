Александр Пажитнев покинул пост министра образования Саратовской области
Министр образования Саратовской области Александр Пажитнев покидает свой пост. Постановление об освобождении от должности подписал сегодня, 12 марта, глава региона Роман Бусаргин, сообщил Telegram-канал «Пул Z 64».
Фото: t.me / pazhitnev_an
Господин Пажитнев возглавил минобр 15 июля 2025 года. До этого он работал с приставкой и.о., сменив на посту Алексея Федорова. Ранее он занимал должность замглавы администрации Саратова по социальной сфере.
Александр Пажитнев окончил в 1990 году Саратовское высшее военное инженерное училище химзащиты по специальности «инженер-химик». С 1990-го четыре года работал начальником смены радиационной безопасности на Запорожской АЭС. С 1994 по 2003 год занимал пост замдиректора по УВР и учителя ОБЖ в гимназии № 4 в Саратове. Далее господин Пажитнев четыре года проработал директором средней школы № 6 в Октябрьском районе. С 2007 по 2008 год занимал должность начотдела образования в администрации Фрунзенского района, а затем вернулся директором в школу № 6. После этого перешел работать в администрацию города.