Росприроднадзор отсудил у «РИТЭКа» 167 млн за разлив нефти под Волгоградом

Арбитражный суд Поволжского округа подтвердил законность взыскания с ООО «РИТЭК» (структура «ЛУКОЙЛа») 167,4 млн руб. в пользу Росприроднадзора. Спор касался возмещения вреда почвам после аварии на нефтепроводе в Волгоградской области.

ООО «РИТЭК» — дочернее предприятие и технологический полигон ПАО «ЛУКОЙЛ». Компания активно внедряет инновационные методы добычи: более 30% от общего объема нефти обеспечивается за счет собственных разработок. Юрлицо зарегистрировано в Самаре в 2018 году. С 2020 года пост генерального директора занимает Ренат Нургалиев. По итогам 2024 года выручка ООО «РИТЭК» достигла 172 млрд руб., а чистая прибыль составила 16 млрд руб. В ноябре 2018 года общество получило лицензию Росприроднадзора на осуществление деятельности во Фролово Волгоградской области.

Прорыв трубы произошел в апреле 2023 года в Даниловском районе, вблизи станицы Островская. Нефтепродукты разлились на площадь более 61,9 тыс. кв. м, протяженность загрязнения по рельефу достигла 2 км. Пробы показали превышение концентраций вредных веществ до 11,4 раза. Объем собранных в котлованах нефтеотходов составил 915 куб. м.

Арбитражный суд Волгоградской области в иске ведомству отказал, посчитав, что компания добросовестно занялась рекультивацией (работы начались в декабре 2024-го). Однако апелляция решение отменила, указав на недобросовестность ответчика: зная об ущербе с весны 2023-го, «РИТЭК» приступил к работам только после претензии Росприроднадзора и спустя полтора года, хотя уголовное дело, возбужденное в июле 2023-го, этому не препятствовало.

Суд также отметил, что рекультивация не покрывает весь экологический вред. Кассация оставила решение апелляции в силе.

Нина Шевченко