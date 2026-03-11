Саратовская консерватория предлагает 76 млн рублей за капитальный ремонт

В подвале и на четырех этажах саратовской консерватории (проспект Столыпина, 1) начнется капитальный ремонт. Работы должны завершиться до 31 августа текущего года, следует из опубликованного на «Госзакупках» извещения о торгах. Заказчиком выступает само учебное заведение.

В здании заменят сантехнику, электропроводку, батареи, светильники и напольное покрытие. Подрядчику предстоит сделать новые стяжки, обновить потолки, заменить окна и двери, а также частично разобрать кирпичную кладку, чтобы сделать новые проемы. Начальная цена контракта — почти 76 млн руб.

Ремонт станет частью реконструкции памятника культуры. В апреле 2024 года ее оценивали примерно в 612 млн руб.

Никита Маркелов