Здание бывшего авиационного техникума в Саратове отреставрируют за 280 млн руб.

УКС Саратовской области объявило тендер на реставрацию ОКН «Гимназия женская Мариинская» 1903-1905 гг. (здание бывшего авиационного техникума). Власти выделят подрядчику почти 280 млн руб. из областного бюджета. Срок подачи заявок, согласно ЕИС «Закупки», заканчивается 26 марта 2026 года.

Согласно описанию объекта закупки, здание приспособят для современного использования. Подрядчик должен отремонтировать фасады, выполнить внутреннюю отделку, обустроить коммуникации и отреставрировать люстру. Кроме того, победителю аукциона предстоит заняться кровлей пристройки, а также благоустроить территорию. Срок окончания работ установлен на 25 декабря текущего года.

Ранее спикер ГД РФ Вячеслав Володин сообщил, что здание техникума на перекрестке улиц Советской и Горького в Саратове планируют восстановить к 2027 году. После реставрации в нем разместят факультет робототехники и беспилотных систем Лицея-интерната 64.

