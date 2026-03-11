Здание бывшего авиационного техникума в Саратове отреставрируют за 280 млн руб.
УКС Саратовской области объявило тендер на реставрацию ОКН «Гимназия женская Мариинская» 1903-1905 гг. (здание бывшего авиационного техникума). Власти выделят подрядчику почти 280 млн руб. из областного бюджета. Срок подачи заявок, согласно ЕИС «Закупки», заканчивается 26 марта 2026 года.
Фото: t.me / volodin_saratov
Согласно описанию объекта закупки, здание приспособят для современного использования. Подрядчик должен отремонтировать фасады, выполнить внутреннюю отделку, обустроить коммуникации и отреставрировать люстру. Кроме того, победителю аукциона предстоит заняться кровлей пристройки, а также благоустроить территорию. Срок окончания работ установлен на 25 декабря текущего года.
Ранее спикер ГД РФ Вячеслав Володин сообщил, что здание техникума на перекрестке улиц Советской и Горького в Саратове планируют восстановить к 2027 году. После реставрации в нем разместят факультет робототехники и беспилотных систем Лицея-интерната 64.