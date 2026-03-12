15,7 миллиона предлагают за поставку масла в 46 детсадов и школ Пензы

МКУ «Центр закупок города Пензы» разместило в ЕИС «Госзакупки» тендер на поставку сливочного масла в 45 детских садов и одну школу в течение второго квартала 2026 года. Потенциальным подрядчикам предлагают до 15,795 млн руб.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Подробности «Ъ-Средняя Волга» нашел в проектной документации. В описании объекта закупки указан список детсадов, в которые предстоит поставлять масло: № 149, 10, 17, 19, 69, 71, 78, 110, 120, 122, 129, 130, 137, 189, 141, 142, 143, 147, 89, 151, 152, 4, 5, 7, 8, 21, 22, 23, 31, 39, 52, 56, 57, 59, 70, 96, 99, 101, 103, 105, 106, 109, 111, 123, 124, 145. Также в перечень получателей входит МБОУ «СОШ № 69».

Масло должно быть несоленым, высшего сорта, наименование «Крестьянское». В среднем на одного ребенка придется ежедневно по 16 г масла. Заявки от потенциальных поставщиков принимают до 19 марта. Победителя аукциона объявят 20 марта.

Дарья Васенина