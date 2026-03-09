«Вопросов у нас абсолютно нет»

Андрей Бочаров возглавил волгоградское отделение «Единой России». Он стал первым губернатором региона на этом посту. Одновременно господин Бочаров объявил о подготовке к выборам в Госдуму. Первые решения губернатора по ротации руководства напомнили шаги 2014 года, когда он только возглавил регион. Политологи считают, что с учетом сложности области господин Бочаров даже затянул переход на прямое управление партией. В большинстве регионов это давно сделано.

Андрей Бочаров возглавляет Волгоградскую область с 2014 года

Фото: Администрация Волгоградской области

Фото: Администрация Волгоградской области

На 41-й внеочередной конференции волгоградской «Единой России» Андрея Бочарова избрали руководителем реготделения партии. Он стал первым из четырех губернаторов за время работы ЕР в регионе, но уже 11-м на партийном посту. И 9-м в статусе секретаря, если считать Михаила Исаева. Тот как раз по инициативе господина Бочарова был врио секретаря с апреля по декабрь 2014 года. С ноября 2002 по июнь 2004 года отделение как председатель возглавлял промышленник, многократный депутат Госдумы и кандидат в губернаторы Олег Савченко. В 2007-м Александр Ярославцев некоторое время руководил партструктурой на технической должности главы исполкома.

О том, что губернатор возглавит ЕР в регионе (как уже сделали более 60 его коллег), в политических кругах говорили давно. А вот имя формального оппонента не утекало из ближнего круга буквально до конференции (по уставу секретаря избирают только на альтернативной основе — «Ъ-Средняя Волга»). Сразу несколько собеседников издания из числа политиков и чиновников были уверены, что на эту миссию отправят спикера облдумы Александра Блошкина. Однако на конференции выяснилось, что номинальную альтернативу губернатору составит глава Волгограда Владимир Марченко. Он же перед основной частью представил доклад о развитии волгоградской агломерации на основе 10-летней программы, которую приняли по инициативе губернатора.

В отличие от анонса региональной программы весной 2024 года (тогда господин Бочаров сделал его стартом своей кампании и пошел на третий срок, 6-8 сентября 2024 года он выиграл выборы с результатом 79,68%), сейчас губернатор не стал рассказывать собравшимся чиновникам и депутатам об успехах. За него это сделали Владимир Марченко, а также трое депутатов облдумы — Игорь Воробьев, Зина Мержоева и Владимир Шкарин. Они представили доклады по поддержке СВО, участников операции и их семей, социальной политике и развитию здравоохранения.

Результаты из презентаций выглядят внушительно. Например, госпожа Мержоева перечислила достижения в модернизации образования: доступность детских садов — 100%, число ясельных групп только за 24-25 гг. выросло вдвое. Регион — лидер России по капремонту объектов образования. Кроме того, построили и открыли 13 новых крупных школ, в ближайших планах — строительство еще четырех.

Самые внушительные успехи озвучил Владимир Марченко. В областном центре реализуют программу комплексного развития на 2024-2034 годы. За первые два года завершили уже 102 мероприятия, вложили 49,6 млрд руб., в том числе 28% из внебюджетных источников.

Господин Марченко сказал Андрею Бочарову «отдельные слова благодарности за беспрецедентную поддержку города по каждому вопросу» и сделал еще несколько реверансов губернатору «и всей команде». И подвел итог фактическим самоотводом: «Зная ваш подход, Андрей Иванович [Бочаров], к целям и задачам, я думаю, что легко не будет, но результаты могут, нет, должны быть. Лично я буду голосовать за Андрея Ивановича и призываю всех однопартийцев поступить также».

На этом моменте многие в зале заулыбались. Слоган «Легко не будет» был главным в первой электоральной кампании Андрея Бочарова в Волгограде в 2014 году.

Ту же тему развил и уходящий с поста руководителя реготделения сенатор Сергей Горняков. В декабре прошлого года он получил в партии пост руководителя Южного межрегионального координационного совета. Свою прощальную речь он начал со слов «служу "Единой России"», чем вызвал смех и аплодисменты. И продолжил: «Жителям Волгоградской области и, конечно, России». Он напомнил, что стал руководителем реготделения ЕР по предложению Андрея Бочарова и за это время «приобрел неоценимый опыт и в партийной, и в хозяйственной работе, который буду использовать и в дальнейшем». Поблагодарив однопартийцев, господин Горняков добавил: «Уважаемые коллеги, 2026-й год будет непростым годом в политическом плане. И я уверен, что региональное отделение покажет замечательные результаты, потому что впереди у нас выборы в Государственную Думу».

Андрей Бочаров также поблагодарил господина Горнякова и посоветовал ему «не забывать все-таки про Волгоградскую область, про Урюпинск» (в 2008-2014 Сергей Горняков был мэром Урюпинска — прим. «КоммерсантЪ Средняя Волга»).

Наблюдатели обратили внимание: в кулуарах и во время технических перерывов господин Марченко подчеркнуто общался почти исключительно с депутатами Госдумы — не только действующими, но и бывшими. Со своим нынешним заместителем Анной Кувычко и Александром Носовым, который возглавляет региональную контрольно-счетную палату. Оба представляли регион в VII созыве Госдумы (2016-2021 гг.), а теперь вместе с Владимиром Марченко вошли в число заместителей Андрея Бочарова по партийной линии.

О том, что сам Владимир Марченко видит продолжение своей карьеры именно на федеральном уровне, в политсообществе заговорили «как минимум с осени прошлого года», отмечает политолог Александр Сайгин.

«За те годы, что Марченко занимает пост, он вырос из штанишек главы райцентра (господин Марченко бывший глава Старополтавского района области) и справляется с городом-миллионником. Губернатора устраивает его стиль. В последнее время его стало больше в медиа, очевидно, он пойдет одномандатником. И региональные власти будут показывать, что ему доверяют и считают эффективным. Хотя год начался непростой. Регионы будут забирать у муниципалитетов ресурсы, чтобы свести концы с концами»,— сказал политолог.

В своем выступлении после единогласного избрания Андрей Бочаров назвал ключевые направления, по которым партии и «власти вообще нужно работать с удвоенной энергией» — от образования до инфраструктурного развития, от соцзащиты до решения демографического кризиса, который, к слову, господин Бочаров публично признает. Он также отметил, что партия должна стать кадровым лифтом «для всех активных и неравнодушных людей» региона.

«Мы должны находиться в постоянном диалоге с жителями, — подчеркнул господин Бочаров. — Если что-то не получилось, надо открыто сказать об этом и объяснить, как и когда мы это исправим. Только так, в открытом диалоге, мы добьемся результата».

Андрей Бочаров также подчеркнул, что социально-экономические задачи, «которые мы перед собой поставили, являются сложными, но выполнимыми». «Вопросов у нас абсолютно нет»,— резюмировал губернатор.

Господин Бочаров сменил пятерых из семи замов партийного руководителя. А вот своего заместителя по внутренней политике Геннадия Шевцова, над которым в ходе конференции подшучивал, не только оставил, но и сделал первым замом (вместо депутата облдумы Сергея Булгакова).

Александр Сайгин отмечает, что дружеское общение на публике — важный знак. «Замов по внутренней политике согласует администрация президента, то есть это фигура не в полной мере подконтрольная губернатору, — напоминает политолог. — Он может не нравиться, тем более Андрей Бочаров больше про цифры и деньги, а не про политическую борьбу и эмоции. Но любой губернатор понимает, это ключи от политической стабильности», - объянил политолог.

