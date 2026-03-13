Суд отменил отставку волгоградского депутата, совмещавшего бизнес с мандатом

Центральный районный суд Волгограда отменил решение Волгоградской областной думы о досрочном прекращении полномочий депутата Сергея Короткова. Основанием для разбирательства стали нарушения антикоррупционного законодательства — бывший парламентарий совмещал госслужбу с бизнесом, сообщили в прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Волгоградское региональное отделение партии «Единая Россия» Фото: Волгоградское региональное отделение партии «Единая Россия»

Ведомство в ходе проверки выяснило, что господин Коротков, с 2020 года декларировавший доходы от трех предприятий (с пометкой, что доли переданы в доверительное управление родственникам), продолжал руководить ООО «Земля Профи». По данным прокуратуры, он давал указания номинальному руководству компании по вопросам распределения финансовых потоков, оплаты договорных отношений с подрядчиками, выплаты заработной платы, взаимодействия с налоговой. Прокуратура внесла представление в областную думу, требуя лишить мандата Сергея Короткова.

Профильная комиссия регионального парламента подтвердила: факты, изложенные в представлении, соответствуют действительности. Однако применять санкции к депутату не стали. Комиссия ограничилась замечанием и рекомендацией впредь соблюдать антикоррупционные ограничения. Информацию просто заслушали и приняли к сведению.

12 февраля этого года дума приняла отставку Короткова по его собственному желанию. Прокуратуру такая формулировка не устроила. Ведомство указало: депутат нарушил закон, но уходит по собственному желанию, а не в связи с утратой доверия. Это позволяет ему сохранить льготы и право вернуться на госслужбу.

13 февраля прокуратура обратилась в суд с требованием отменить как решение комиссии, не применившей санкций, так и постановление об отставке. Суд счел эти требования обоснованными и отменил добровольную отставку депутата. Решение еще в силу не вступило.

Нина Шевченко