В Саратове завершено банкротство компании, обманувшего десятки дольщиков Абасова

В Арбитражном суде Саратовской области завершили конкурсное производство в отношении ООО «Миал Девелопмент». Эта процедура стала финальной стадией банкротства компании, аффилированной с застройщиком Алексеем Абасовым, сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Фирма входила в группу компаний Абасова, деятельность которой привела к появлению в регионе значительного числа обманутых дольщиков. По данным областного правительства, на достройку связанных с ним объектов необходимо 3 млрд руб. Ранее Абасова приговорили к девяти годам колонии за мошенничество, и апелляция оставила приговор в силе.

Банкротство «Миал Девелопмент» инициировали в 2018 году. В процессе разбирательства суд установил, что выплаты дольщикам проведет Фонд защиты прав участников долевого строительства. Завершение конкурсного производства означает, что договориться с кредиторами не удалось.

Следствием этой процедуры обычно становится ликвидация юрлица. Для «Миал Девелопмент» такой исход наиболее вероятен, так как соглашение с кредиторами отсутствует. В инстанции подтвердили, что все обязательные юридические действия выполнены.

Никита Маркелов