СКР не смог возложить вину за пожар в своем здании на Федоровский район

Арбитражный суд Саратовской области отказал СУ СКР по региону во взыскании 694 тыс. руб. за ущерб и 22 тыс. руб. на оплату экспертизы с Администрации Федоровского муниципального района. Иск был подан после пожара, произошедшего 22 ноября 2023 года в административном здании в поселке Мокроус.

Здание, полностью уничтоженное огнем, имело сложную структуру собственности. Следственное управление владело нежилыми помещениями № 18 и 19 общей площадью 41,3 кв. м, которые в марте 2023 года передало в безвозмездное пользование администрации района. Остальная часть здания принадлежала муниципальному району и находилась в оперативном управлении учреждения «Федоровская служба благоустройства».

Судебная экспертиза установила, что причиной пожара стало однофазное короткое замыкание в сети 10 кВ на землю, приведшее к перенапряжению в сети 0,4 кВ. Очаг возгорания находился в восточной части здания, в районе котельной, где располагался участковый пункт полиции.

Суд посчитал, что для взыскания убытков необходимо доказать вину конкретного лица и прямую связь между его действиями и причиненным вредом. Истец не представил доказательств нарушения правил пожарной безопасности или ненадлежащего содержания имущества со стороны администрации. Сам факт нахождения очага пожара в районе, принадлежащем муниципалитету, не свидетельствует о его вине. В связи с отсутствием доказательств вины администрации суд отказал в удовлетворении иска в полном объеме.

Никита Маркелов